Dalmo Jr continua no PSB e confirma pré-candidatura pelo 40 em Piaçabuçu

As informações extraoficiais que circularam na última semana em Piaçabuçu, davam conta de que o ex-prefeito Dalmo Jr teria deixado o PSB, partido o qual coleciona um histórico de vitórias, para se filiar ao PP do ex-senador Benedito de Lira. Até correligionários mais próximos ao ex gestor afirmavam sua saída do PSB atendendo ao pedido do deputado federal Artur Lira que articula o maior número possível de candidaturas a prefeito do PP em todo o estado.

A semana foi de muita conversa com aliados e amigos sobre o assunto. Uma reunião com o próprio Artur Lira trouxe ainda mais certeza aos que estavam em dúvida da saída de Dalmo Jr do PSB, porém numa conversa alinhada com os deputados Artur e JHC, líder do PSB em Alagoas, ficou acertada a permanência de Dalmo Jr no PSB, sendo pré-candidato mais uma vez pelo 40 em Piaçabuçu.

O número na cidade parece ter se tornado uma marca, o 40tão, algo que faz referência a seu saudoso pai, o qual incentivou o filho a enveredar pelo caminho da política partidária, sendo o primeiro prefeito da história de Piaçabuçu a quebrar o tabu da reeleição. Agora sem termos mais dúvidas já sabemos que das três pré-candidaturas postas na cidade ribeirinha, Dalmo Jr é 40, Djalma Beltrão é 15 e resta saber se Kayro Castro será mesmo 10.