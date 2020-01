Matrículas para EJA estão abertas na Semed Penedo

Quem abandonou a escola, antes mesmo de completar o Ensino Fundamental, pode voltar à sala de aula em Penedo. A oportunidade de concluir a instrução formal está aberta na Educação para Jovens e Adultos ofertada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed).

A gestão Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes prioriza a formação das próximas gerações e cuida também dos que desejam retomar os estudos, abrindo novas turmas para EJA em Penedo.

Em 2020, a Semed Penedo está com matrículas abertas, até o próximo dia 07 de fevereiro, na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Vereador Manoel Soares de Melo e na EMEB Helena de Oliveira.

Na EMEB Manoel Soares tem vaga para quem precisa fazer da 2ª a 5ª etapa da EJA (período noturno) e também para a 4ª etapa da EJA (período vespertino). Na EMEB Helena de Oliveira tem turma apenas para o período noturno, para a 2ª etapa da Educação para Jovens e Adultos.

A Semed Penedo informa ainda que os matriculados receberão farda e material escolar no primeiro dia de aula.

O que é a EJA?

A Educação para Jovens e Adultos é um programa do Governo Federal que tem possibilitado ensino de qualidade a jovens e adultos que não tiveram acesso ou, por diferentes razões, abandonaram a escola.

Anteriormente conhecida como supletivo, a EJA democratiza o ensino no Brasil, permitindo a retomada dos estudos e a conclusão do ensino fundamental e médio em menos tempo, ampliando a oportunidade de melhorias em sua atuação no mercado de trabalho.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP