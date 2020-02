Concurso Prefeitura de Itaguaí RJ 2020 abriu inscrições para 754 vagas em todos os níveis

EDITAL publicado. No Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal de Itaguaí abriu inscrições de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 754 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar de Serviços Escolares (50), Inspetor de Alunos (35), Almoxarife (Cr), Auxiliar de Educação Infantil (22) e Cozinheiro (60) NÍVEL FUNDAMENTAL.

Fiscal de Meio Ambiente (Cr), Fiscal de Obras (Cr), Secretário Escolar (Cr), Técnico de Segurança do Trabalho (Cr), Agente de Trânsito (Cr), Agente Fiscal de Tributos (Cr), Professor de Educação Infantil Ao 5º Ano (424), Fiscal de Serviços Concedidos (Cr) e Guarda Municipal (Cr) NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO.

Professor de Educação Física (18), Professor de Geografia (11), Professor de História (15), Orientador Educacional (18), Professor de Artes (9), Professor de Ciências Físicas e Biológicas (20), Advogado (Cr), Arquiteto (Cr), Engenheiro Civil (Cr), Supervisor Educacional (12), Professor de Letras/Língua Portuguesa (30), Professor de Língua Inglesa (6) e Professor de Matemática (24) NÍVEL SUPERIOR.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 14 de fevereiro e 17 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora Ceperj/Rj. O valor da inscrição varia entre R$ 60,00 (nível fundamental), R$ 80,00 (nível técnico), R$ 100,00 (nível superior) e R$ 120,00 (nível superior em administração).

PROVAS

O concurso consistirá nas seguintes etapas:

–> Prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 50 questões para todos;

–> Teste de aptidão física (caráter eliminatório) para o cargo de Guarda Municipal (caráter eliminatório);

–> Prova prática (caráter eliminatório) para o cargo de cozinheiro;

–> Prova de títulos (caráter classificatório) para nível superior.

As avaliações serão realizadas no dia 19 de abril de 2020, em locais a serem informados via cartão de confirmação a partir do dia 13 de abril, no site já citado.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Itaguaí

: Prefeitura Municipal de Itaguaí Banca organizadora : Fundação CEPERJ

: Fundação CEPERJ Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 754

: 754 Remuneração : R$ 1.126,91 e R$ 16.171,50

: R$ 1.126,91 e R$ 16.171,50 Inscrições : 14 de fevereiro e 17 de março de 2020

: 14 de fevereiro e 17 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$60,00, R$ 80,00, R$ 100,00 e R$ 120,00

: R$60,00, R$ 80,00, R$ 100,00 e R$ 120,00 Provas : 19 de abril de 2020

: 19 de abril de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE ITAGUAÍ RJ 2020

100% de Acordo com Último Edital