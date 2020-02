Homem é morto a facadas no ‘Areal’ em Penedo

A Polícia Militar do 11º BPM confirmou um homicídio nesta segunda-feira de Carnaval, 24 de fevereiro de 2020, na cidade de Penedo.

A vítima foi identificada pela polícia como WILLIANS CHARLES DOS SANTOS, 27 anos, mais populares o conheciam como Rodrigo. As informações da PM dão conta que após acionados para atender uma ocorrência de um possível homicídio na localidade conhecida como ‘Areal’, parte baixa de Penedo, policiais constataram a veracidade da informação.

Rodrigo foi atingido por diversos golpes de arma branca e morreu ainda no local, antes mesmo de ser atendido pelos militares do Corpo de Bombeiros que constataram a morte do rapaz.

O IML foi acionado para recolher o corpo. O autor ou autores deste homicídio não foram encontrados.

Da Redação com informações do 11º BPM