Independiente del Valle e Flamengo se enfrentam para a Recopa 2020, para decidir o ‘super’ campeão do continente. Esse direito foi adquirido através das duas maiores competições da América do Sul. Relembramos que o Independiente venceu a Copa Sul-Americana, ao passo que o Flamengo é campeão da Copa Libertadores. Essa decisão se faz em dois jogos. O jogo de ida acontece em Quito, no Equador, no Estádio Olímpico Atahualpa, que fica à uma altitude de 2850 metros acima do nível do mar, fator esse que será mais um adversário do clube brasileiro nesta final.

A temporada para o Independiente começou recentemente, tendo o primeiro jogo da fase Apertura do campeonato Equatoriano no último fim de semana, onde a equipe enfrentou o Mushuc Runa, vencendo o jogo por 2 a 1. Resultado positivo para poder entoar a Recopa com confiança. Por sua vez o Flamengo começou a temporada vencendo a Supercopa do Brasil, competição que voltou a ser disputada após 28 anos de interrupção! O Mengão levantou o troféu ao derrotar o Athlético-PR por 3 a 0. Uma preparação ainda mais moralizadora para os Brasileiros.

O início de 2020 para o Rubro-negro carioca parece ser a continuidade de 2019, levantando troféus, o que vai certamente servir para manter a boa fase e o embalo para mais um ano em grande. Para esse primeiro jogo da Recopa, infelizmente o Flamengo não conta com o artilheiro do time, Gabriel Barbosa, que foi expulso na final da Libertadores contra o River Plate e vai cumprir suspensão automática. Além dele, o zagueiro Léo Pereira, recém contratado é desfalque e preparado para o jogo de volta, no Maracanã. Contudo, os sinais deixados na Supercopa, deixaram ver que o foco e os mecanismos de jogos já estão lá, e podem compensar a ausência de Gabigol.

Por outro lado, esse duplo-confronto tem a curiosidade de os dois adversários também se encontrarem no mesmo grupo da Copa Libertadores 2020. Por isso, para além do troféu em jogo, esta confrontação também pode marcar claramente uma hierarquia na fase de grupos da Libertadores. Efetivamente, o vencedor da Recopa pode deixar marcas psicológicas importantes para as duas confrontações que se seguem no maior torneio continental. Por isso, para além de começar bem a temporada, este duelo por ter repercussões também a médio ou longo prazo.

Avaliando agora objetivamente as duas forças, o Flamengo parece superior ao Independiente. Basta ver o que acham as casas de apostas sobre quem vai levantar o troféu. Aliás, até no jogo de ida no Equador, o Flamengo é favorito mesmo como visitante. Será mais um troféu para Jorge Jesus? Veremos.