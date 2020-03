A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informa, nesta terça-feira (17/03), que Alagoas permanece com apenas um caso confirmado para Covid-19.

No entanto, o boletim informativo divulgado pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) da Sesau, mostra que estão sendo investigados 34 casos suspeitos para o novo coronavírus.

Dos 34 casos em investigação, a maioria deles está localizada em Maceió, além de 1 em Arapiraca e mais 1 em Palmeira dos Índios. Foram descartados 22 casos.

Os casos suspeitos para Covid-19 e seus contatos estão sendo monitorados pela equipe do Cievs/Sesau. Ainda em relação aos casos suspeitos, 56% são do sexo feminino e 44% do sexo masculino. As faixas etárias mais referidas estão entre 20-49 anos.

