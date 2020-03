Polícia prende jovem acusado de fazer arrastão em povoado de Igreja Nova

Nesta quarta-feira, 25 de março, policiais do 11º BPM pertencentes a área de Igreja Nova, receberam uma denúncia onde informava que dois indivíduos estavam praticando arrastão no Povoado Alecrim, pertencente ao município igrejanovense.

Militares se deslocaram até o local e receberam a informação de uma das vítimas que teve seu aparelho celular roubado. Segundo a mesma, os indivíduos estavam em uma motocicleta vermelha, de placa QWK-9458. A vítima também informou que na fuga eles se chocaram contra um veículo não identificado.

Devido à batida, os suspeitos abandonaram a motocicleta e fugiram por um canavial. A motocicleta não possuía queixa de roubo e foi conduzida para um posto policial.

Ao checarem as informações do veículo usado para prática criminosa, os militares foram até a residência do proprietário da moto, um jovem de 19 anos, e o mesmo confessou ter participado do crime. Ele apontou onde residia o seu comparsa e lá chegando policiais encontraram outra moto, HONDA BROS , no mesmo dia do arrastão, no povoado Cabo do Pasto.

O segundo suspeito de cometer o crime não se encontrava, mas os pais informaram que iriam fazer a devida apresentação do filho, após localizá-lo.

O suspeito de 19 anos foi preso e encaminhado para delegacia de São Miguel dos Campos.

Da Redação com informações do 11º BPM