Tom Hanks e esposa anunciam que estão com coronavírus

Tom Hanks e a mulher, Rita Wilson, anunciaram que testaram positivo para coronavírus, segundo informações do site Variety, divulgadas na noite de hoje.

Hanks e Wilson, ambos com 63 anos, estavam viajando pela Austrália quando foram diagnosticados com o vírus. Eles revelaram a notícia em comunicado publicado nas redes sociais. (Leia o comunicado, na íntegra, abaixo)

“Olá, pessoal. Rita e eu estamos aqui na Austrália. Nos sentimos um pouco cansados, como se tivéssemos resfriados e algumas dores no corpo. Rita teve alguns arrepios que iam e vinham. Ligeiras febres também. Para fazer as coisas direito, como é necessário no mundo agora, fomos testados para o coronavírus e descobrimos que é positivo.

Bem, agora, o que fazer a seguir? Os médicos possuem protocolos que devem ser seguidos. Os Hanks serão testados, observados e isolados pelo tempo que a saúde e a segurança pública exigirem. Não há muito mais do que uma abordagem de um dia de cada vez, não?

Fonte: UOL