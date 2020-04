Concurso e Processo seletivo Prefeitura e Fundo Municipal de Ibicaré SC 2020 tem EDITAL retificado

EDITAIS publicado. No Estado de Santa Catarina, a Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde de Ibicaré retifica editais de concurso e processo seletivo que tem por objetivo preencher 05 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Conforme o documento de retificação, houve alteração na carga horária e salário do cargo de Farmacêutico, disponibilizado no processo seletivo do Fundo Municipal e exclui-se a vaga ofertada para o respectivo cargo e oferece formação de cadastro reserva. O concurso público não teve alteração.

PREFEITURA (concurso público): Assistente Social; Escriturário; Agente de Copa e Higienização (1); Agente de Endemias (1); Motorista (1); Oficial Administrativo; Psicólogo.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (processo seletivo): Médico (1) e Farmacêutico (Cr);

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.538,18 a R$ 18.875,93, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 14h do dia 15 de abril de 2020 (para o processo seletivo) e até o dia 30 de abril (para o concurso público), no site oficial da banca organizadora APRENDER. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 150,00.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. As avaliações serão realizadas em data prevista para o dia 31 de maio de 2020.



O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso