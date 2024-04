Ryan Garcia pode ter encontrado um novo candidato depois que Conor Benn enviou a mensagem ‘Vou quebrar seus dentes no seu pescoço, seu idiota’

RYan Garcia chocou muitos após lutar contra Haney e vencer por decisão no sábado após nocautear Devin 3 vezes durante a luta, agora parece que Garcia já está se preparando para enfrentar Conor Benn quando uma mensagem de parabéns azedou.

Ryan Garcia afirma que comerá o baço de Conor Benn

Ryan Garcia fez Devin Haney ver fantasmas durante a luta no BrooklynGavin McHugh/Twitter

Conor Benn parabenizou o novo vencedor via X com uma mensagem simples: “Ótima atuação do Garcia, chamei de crédito para @Realdevinhaney, por se levantar do chão 3 vezes. Lutarei com qualquer um desses caras”.

Garcia, por outro lado, respondeu com um desafio alegando que eles deveriam lutar em Londres e que KingRy iria “fraturar” seu baço e até comê-lo, ao que Benn considerou um insulto, pois respondeu a Garcia com uma série de mensagens. isso continuou aumentando.

Ele começou dizendo simplesmente “Eu não o chamei, eu o parabenizei pelo ótimo desempenho, então ele começou a falar sobre comer baços, então está no ar!“, então ele disse que”Não seja outro tagarela como Gervumpalumpa, se você realmente quer isso, vamos fazer isso a seguir e eu quebrarei seus dentes no seu pescoço, sua puta..

Depois disso, Benn até gritou onde lutar “Podemos lutar onde você quiser e podemos nos encontrar no centro do ringue e fazer isso” Para La Raza “Vamos fazer a seguir sem desculpas”.

Mais tarde Garcia acrescentou: “Você sabe que eu gosto do negócio, mas você não pode nem lutar no seu próprio país, que merda”.