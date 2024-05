Gigi Hadid posta fotos da viagem secreta que fez com Bradley Cooper, Taylor Swift e Travis Kelce

Mqualquer pensamento era verdade que Gigi Hadid e alguns amigos tinham viajado para Carmel-by-the-Sea, Califórniacom alguns amigos famosos, mas ainda era necessária uma confirmação, e ela finalmente a forneceu.

A modelo postou algumas fotos da fuga com o namorado Bradley Cooper e outro casal popular.

Taylor Swift e Travis Kelce também estavam lá, e todos presumem que se divertiram.

A razão pela qual todos presumem isso é porque Hadid não postou nenhuma foto onde o outro casal fosse visto, apenas ela e outras pessoas, incluindo quem parecia ser um casal de crianças com um bolo.

O bolo pode ter sido por causa do aniversário da Gigi, no dia 23 de abril. No post pode-se ler “foi meu aniversário (semana) me sentindo muito grato” no post de quinta.

A modelo foi vista curtindo uma caminhada por uma trilha e em uma de suas selfies ela pode ser vista usando um sutiã de cetim preto e uma jaqueta enrolada na cintura.

Acredita-se que Swift e Kelce viajaram separados de Hadid e do resto do grupo, porém eles se conheceram em Carmel. Segundo relatos, a mãe do Chiefs, Donna Kelce, falou sobre os dois casais que visitam a cidade litorânea.

A viagem não terminou aí



A modelo também compartilhou a foto de uma viagem a Las Vegas como parte das festividades de seu aniversário, no que muitos acreditam ter sido também uma viagem que incluiu a cantora e a estrela da NFL.

Na postagem de Gigi você também não pôde ver Bradley Cooper, sugerindo que ambos estão tentando manter seu relacionamento privado, pelo menos por enquanto.