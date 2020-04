Concurso Prefeitura de Salto de Pirapora SP 2020: EDITAL suspenso temporariamente

A Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora em São Paulo, retifica edital de concurso público que visa o preenchimento de 18 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Médico Plantonista Neonatologista (1); Médico Anestesista (1); Médico Plantonista Ginecologista/ Obstetra (1); Monitor Escolar (1); Psicólogo Educacional (1); Psicopedagogo (1); Assistente Social do Suas (1); Coordenador do Cras (1); Dentista (1); Técnico em Enfermagem (2); Professor de Educação Física (1); Psicólogo, Psicólogo do Suas (1); Terapeuta Ocupacional (1); Educador de Creche (1); Escriturário (1); Fisioterapeuta (1); e Fonoaudiólogo (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 768,00 e R$ 3.951,20, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até o dia 27 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora Consulpam. O valor da inscrição varia entre R$ 9,46; R$ 12.87 e R$ 17,71.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos). A seleção é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso