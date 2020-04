A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informa, nesta segunda-feira (06/04), que Alagoas tem 31 casos confirmados de Covid-19, além de 308 em investigação e 510 descartados. Até agora, o estado registra dois óbitos pela doença. Os dados constam do Boletim Epidemiológico 31, emitido pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS).

Os dois óbitos foram confirmados após exames realizados no Laboratório Central de Alagoas (Lacen). O primeiro, confirmado no dia 31/03, foi de um homem de 64 anos; já o segundo, cujo resultado foi divulgado na sexta-feira (03/04), tinha 78 anos e também era homem. Ambos residiam em Maceió.

Quanto aos casos confirmados, 26 residem em Alagoas, sendo 22 em Maceió e quatro no interior, uma vez que Porto Real do Colégio tem um caso, Marechal Deodoro aparece com dois e Palmeira dos Índios surge com um caso. As outras cinco pessoas que testaram positivo para a Covid-19 residem no Rio de Janeiro (2), em Brasília (2) e em São Paulo (1).

Curados – Dos 31 casos confirmados em Alagoas para a Covid-19, dez já finalizaram o isolamento domiciliar e não apresentam mais sintomas da doença.

Fonte: SESAU