Getam prende homem que se passava por sargento da Polícia Militar de Sergipe

Os policiais localizaram o farsante após denúncia feita por uma das vítimas

Nessa quinta-feira, 16, policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) prenderam um homem que se passava por sargento da Polícia Militar para pedir dinheiro à população.

Segundo informações de uma vítima, um homem se apresentou como sargento Fábio, lotado no Getam, e estaria pedindo dinheiro nos estabelecimentos comerciais da avenida Euclides Figueiredo alegando que a quantia seria usada para comprar máscaras cirúrgicas para os policiais.

A vítima doou a quantia de R$ 100,00, e o suspeito disse que retornaria durante a tarde para pegar mais dinheiro. Diante das informações, uma equipe do Getam se deslocou até o local e identificou o farsante, que no momento da abordagem, estava em outro estabelecimento comercial, dessa vez se passando por tenente do Corpo de Bombeiros.

O suposto sargento foi identificado como Rafael Jesus dos Santos, natural de Itaquera, São Paulo, mas possui residência em Santo Amaro das Brotas, no interior sergipano. As vítimas e o suposto sargento foram encaminhados à Central de Flagrantes para que as medidas cabíveis fossem adotadas.