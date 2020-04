Sergipe registra 4 novos casos de Coronavírus e o primeiro em Simão Dias

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou nesta terça-feira, 7, mais quatro novos casos de Coronavírus (Covid-19), entre eles um na cidade de Simão Dias. Trata-se de uma mulher de 47 anos, que está internada em um hospital da rede pública.

Os outros três casos são em Aracaju: uma mulher 30 anos; outra jovem de 15 anos, ambas estão em isolamento domiciliar. Já o terceiro caso é de um homem de 66 anos, que está internado em um hospital particular. Com estes, são 36 casos confirmados por Covid- 19 em Sergipe. O Estado segue com 4 óbitos.