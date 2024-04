No Doubt e Blake Shelton alugam vilas elegantes para Coachella

Sem dúvida dê Blake Shelton estávamos vivendo mais do que o “tipo de vida simples” durante o Coachella… alugando vilas luxuosas no deserto – e tratando isso como grandes férias em família.

Testemunhas disseram ao TMZ… o Gwen StefaniO popular grupo liderado por um grupo dos anos 90 alugou vilas no La Quinta Resort no fim de semana passado, enquanto o Coachella Weekend 2 acontecia – chocando os hóspedes do resort.

Toda a equipe fez check-in na sexta-feira e saiu no domingo… uma rápida viagem de fim de semana especificamente para Coachella.

Disseram-nos que Gwen e sua família iam à piscina regularmente durante o fim de semana… e a banda e seus cônjuges/famílias também se juntaram à ninhada de Gwen na diversão de quase verão.

Nossas fontes dizem que a banda tinha vilas individuais a partir de US$ 600 por unidade – bastante caro, mas nada que essas lendas da música não pudessem suportar, presumimos.

Um ônibus de turnê do No Doubt estacionou em frente ao local no início do sábado – dia em que a banda iria se apresentar – e levou o grupo de ida e volta ao local.

Disseram-nos que Gwen e o grupo foram o assunto do resort na manhã de domingo… com muitos convidados contando como eles se apresentaram – enquanto Shelton agia como o hype-man de Gwen, aproveitando todas as oportunidades para falar sobre o show.

No Doubt derrubou a casa… tendo um desempenho espetacular durante o fim de semana 2 depois fãs deslumbrantes trazendo Olívia Rodrigo saiu na semana anterior.