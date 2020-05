Ex-prefeito de São Sebastião morre e caso pode estar relacionado a COVID-19

Cidadãos de São Sebastião, interior de Alagoas, receberam a triste notícia neste sábado (09) que o ex-prefeito, José dos Santos Nunes, conhecido como “Dé”, faleceu no Hospital de Emergência do Agreste (HEA), em Arapiraca. Há a suspeita de que a morte tenha sido provocada pelo novo coronavírus.

De acordo com o sobrinho do ex-prefeito, Marcos Antônio, seu tio passou mal na sexta-feira (08) e foi encaminhado ao HEA. Ele ficou internado, mas não resistiu e morreu na tarde deste sábado. José dos Santos sofria do mal de Parkinson e tinha um edema pulmonar.

Por conta da suspeita, seu corpo será transportado do HEA direto para o Cemitério de São Sebastião. O resultado dos exames para a Covid-19 está sendo aguardado.

Com informações do Já É Notícia