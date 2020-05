Prefeitura de Penedo publica edital para credenciamento de costureiras

A Prefeitura de Penedo divulgou nesta quinta-feira, 14 de maio, o edital de credenciamento nº 001/2020 que visa contratar microempreendedores individuais (MEIS) que oferecem serviço de costureiro(a) para confecção de máscaras preventivas a COVID-19.

Poderão participar deste credenciamento exclusivamente Microempreendedores Individuais,

doravante denominados simplesmente “MEIs” devidamente constituídos, residentes e sediados em Penedo/AL, que preencham as condições estabelecidas nesse edital de chamamento, inclusive quanto à documentação, constante deste Edital e seus anexos.

Para participar do Chamamento Público, os interessados deverão apresentar 01 envelope

lacrado e identificado com a inscrição externa e frontal, conforme modelo abaixo, endereçados a Comissão Permanente de Credenciamento, com a documentação exigida nas cláusulas quinta e sexta, a ser protocolado junto ao Protocolo Geral do Município – prédio da Prefeitura Municipal de Penedo – Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, situada na Av. Wanderley, S/N – Santa Luzia:

