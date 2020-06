LUTO NA IGREJA: Morre Dom Valério Breda, Bispo da Diocese de Penedo

Morreu nas primeiras horas desta terça-feira, 16 de junho, o Bispo da Diocese de Penedo, Dom Valério Breda aos 75 anos de idade. O religioso pertencente a congregação salesiana, nasceu em San Fior na Itália, aos 24 dias do mês de janeiro de 1945. Dom Valério que completou seus 75 anos em janeiro deste ano, havia feito sua carta de renúncia da diocese para a partir da escolha do sucessor por Roma, torna-se bispo emérito.

Segundo as informações da Diocese de Penedo, o bispo estava hospitalizado e no último final de semana havia se agravado seu quadro clínico devido uma reação alérgica intensa sofrida na última quarta-feira (10). Com isso, ele necessitou retornar a ventilação mecânica e sedação. Devido a esse quadro alérgico, Dom Valério teve os rins afetados, o que provocou insuficiência renal. Por tal motivo, ele foi submetido, no último sábado (13), a tratamento de hemodiálise.

O corpo do bispo Dom Valério Breda será sepultado na Catedral Diocesana de Penedo e por força da pandemia a diocese ainda divulgará quais serão os procedimentos adotados para as últimas despedidas ao líder religioso.