Monte sua loja de material de construção – Notícias Concursos

Montar uma loja de material de construção, é o sonho de muitas pessoas, porém requer cuidados e muita atenção na hora do seu planejamento.

Antes de tudo, é necessário criar um plano de negócios, para organizar as ideias, e determinar os passos que serão tomados para alcançar os objetivos esperados.

O local que será escolhido, o seu público-alvo, tudo isso vai fazer parte do seu plano negócios, o ideal é pesquisar bem a redondeza, antes de escolher o local da sua loja.

Já pensou em escolher um local perto de construções, ou até mesmo de casas em reformas? Pode ser uma ótima chance de começar seu negócio, pois ali com certeza precisarão dos seus serviços.

Planejamento da loja

Uma loja de material de construção vende de cimento, areia e pedra até objetos de decoração. Importante lembrar que quanto mais produtos for vender, mais espaço para o estoque é preciso ter.

Mesmo por que seu público não vai consumir sempre o mesmo produto, e apresentar uma variedade deles chamará a atenção das pessoas.

Preste um bom atendimento, cumpra com os prazos de entrega estipulados, e cuide para que sempre seus produtos cheguem em perfeito estado até as mãos do cliente.

Fique sempre atento as ideias, e a procura dos clientes por objetos que você ainda não vende. Analise, primeiramente antes de investir, mas leve sempre em consideração aquele pedido dele.

Você Pode Gostar Também:

Escolha um ERP, um sistema que vai te auxiliar em todas etapas da sua loja, desde a compra de materiais, até o financeiro. O estoque e as vendas são os que mais necessitam de um sistema informatizado e moderno, para que não ocorram erros.

Estrutura da loja

Uma boa loja de material de construção tem em torno de 400 m², sendo 25% para a exposição de produtos, e 60% reservado para o depósito de materiais, segundo instruções do Sebrae.

O espaço de exposição dos produtos deve ser bem planejado, para que os clientes se sintam a vontade para se movimentar na loja, e ter melhor visibilidade de todos os produtos.

Ser bem ventilado e bem iluminado são pontos importantes a serem observados, já pensou fazer compra em uma loja escura e abafada? Não seria nada agradável.

Para a entrega de materiais, o empreendedor precisará de um caminhão ou algum automóvel de médio ou grande porte para conseguir transportar as mercadorias.

E por falar em mercadorias, o controle de estoque deve ser controlado, para que a empresa não acabe comprando a mais ou menos, deve ser comprada de acordo com a necessidade da loja.

Atente-se se todos os produtos estão disponíveis nas prateleiras, reponha sempre os que foram vendidos, e garanta que aqueles que estão em promoção estão suportando a demanda de vendas, ao menor sinal que está acabando, já retire a placa, para que não tenha problemas.

Por muitas vezes vender um produto que está em promoção, que você também já comprou com um valor inferior na ocasião para revender, sem ter em estoque, te levará as vezes a ter que comprar esse produto mais caro, e revender ao cliente pelo preço oferecido, saindo assim sua loja no prejuízo.

Demos aqui algumas dicas de como começar seu negócio, e você planeja ter uma loja de material de construção?