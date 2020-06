Os internautas foram pegos de surpresa com o Whatsapp que parou de mostrar nesta sexta (19) quando o usuário está online, digitando ou gravando áudio.

Não se sabe se é um bug ou se o aplicativo de fato está passando por uma atualização. O Whatsapp costuma avisar com antecedência quando passará por atualização, o que não foi o caso.

No Twitter, muitos se mostraram surpresos, outros estão indignados, enquanto alguns estão gostando da mudança.

Alguns usuários também relataram que o WhatsApp está temporariamente indisponível para cadastrar um novo número. Como ainda não se sabe se mudança faz parte de uma atualização ou é apenas um bug temporário, não é recomendado desinstalar e reinstalar o app no momento, sob o risco de o usuário ficar temporariamente sem acesso ao mensageiro.

Segundo o site Downdetector, que monitora o status de serviços digitais, as reclamações sobre problemas no WhatsApp tiveram um aumento considerável por volta das 12h40. Como regiões mais afetadas, o mapa mostra Brasil, Estados Unidos, México e países da Europa. O assunto também chegou ao topo dos Trending Topics do Twitter, com mais de 400 mil tuítes.