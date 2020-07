Como corrigir o erro de salvar imagens em JFIF no Chrome ao invés de JPG

Alguns sites agora adicionaram o formato de imagem JFIF para download dos usuários. Mas se você enviar essas imagens para o site, nem todas as fotos serão enviadas com êxito, porque o site não suporta o formato JFIF. No Chrome 68, alguns usuários encontraram um erro ao salvar o formato JPEG no formato JFIF , dificultando o uso de imagens para outros fins. O artigo a seguir mostrará como corrigir erros ao salvar o formato JPEG no JFIF no Chrome ou em outros navegadores.

Como corrigir erros ao salvar imagens JPEG em arquivos JFIF

Método 1: Editar através do Editor do Registro

Passo 1:

Os usuários pressionam a combinação de teclas Windows + R para abrir a caixa de diálogo Executar, digite a palavra – chave regedit e clique em OK para acessar.

Passo 2:

Na próxima interface do Editor do Registro, os usuários acessam o caminho do diretório HKEY_CLASSES_ROOTMIMEDatabaseContent Typeimage / jpeg .

Etapa 3:

Clique na pasta image / jpeg e veja a interface à direita para ver os valores. Clique duas vezes em Extensão ou clique com o botão direito do mouse em Extensão e clique em Modificar .

Na caixa Editar sequência, devido a um erro, salve a imagem no navegador no formato JFIF , para exibir o jfif. Os usuários precisam inserir jpg na seção Dados do valor para converter a imagem salva no formato jpg. Clique em OK para salvar.

Como corrigir esse erro, você pode aplicar em muitos outros navegadores se a imagem salva for convertida automaticamente para o formato JFIF.

Método 2: Ajustar o formato da imagem ao salvar

Essa forma de edição é simples; adicione a extensão jpg ao salvar imagens no navegador, mas apenas edite temporariamente. Ao salvar a imagem, o usuário adiciona a extensão do formato da imagem após o nome do arquivo na janela de salvamento.

Método 3: Utilitário optar por salvar o formato da imagem

Existem vários utilitários no navegador Chrome que podem ajudá-lo a escolher o formato da imagem durante o processo de salvamento. Você pode optar por salvar a imagem como JPG, PNG ou WebP, se suportado. Dois formatos de imagem PNG e JPG sempre serão suportados, porque esses formatos são mais comuns.

Faça o download do utilitário Salvar imagem como tipo no link abaixo.

Faça o download do utilitário Salvar imagem como tipo Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/save-image-as-type/gabfmnliflodkdafenbcpjdlppllnemd?hl=pt-BR

Depois de instalar o utilitário no Chrome, clique na imagem que você selecionou para salvar a imagem como JPG, PNG, WebP, dependendo da necessidade de uso. Como usar os detalhes do utilitário, consulte o artigo Como converter uma imagem WebP em PNG, JPG no Chrome, Coc Coc.

Como corrigir o erro de salvar imagens JPEG no JFIF no Chrome

jfif para jpg: muitas pessoas ao usar o Chrome 68 salvam o arquivo de imagem do formato JPEG no JFIF.