Ex-BBB Hana Khalil chora ao explicar por que tirou e doou auxílio de R$ 600

A ex-BBB Hana Khalil, apontada em uma reportagem como beneficiária do auxílio emergencial de R$ 600 frente à epidemia do coronavírus, explicou hoje, por meio de vídeos publicados na função stories do Instagram, por que retirou o benefício.

Ela disse que foi sua mãe quem sacou o valor, sem ela saber, e que, por não precisar dele, decidiu doá-lo.

“Eu não estou bem desde que começou esse isolamento social. Eu tenho muita ansiedade. As pessoas estão me atacando muito por causa disso, sem saber o que aconteceu”, disse, com a voz embargada.

“Eu nunca tive a intenção de tirar o auxílio emergencial para doar o dinheiro. A minha mãe retirou o auxílio, mas eu disse, ‘mãe, eu não preciso desse dinheiro’. Daí, preferi doar”, explicou. “Não está certo retirar o auxílio para poder doar, mas já que ela já tinha passado, eu decidi doar.”

Em entrevista ao Metrópoles, Hana havia dito, sobre o recebimento do auxílio emergencial: “Sim. Eu solicitei porque vou doar para uma ONG, que vai repassar às vítimas de covid-19 da periferia e que não conseguiram o auxílio”.

Fonte: UOL