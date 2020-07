Sergipe registra 973 novos casos de Covid-19 e mais um óbito nesta quarta

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta quarta-feira, 15, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 973 casos e 21 novos óbitos. Em Sergipe, 40.139 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 1.054 morreram. Dos 21 óbitos, 20 estavam em investigação e foram confirmados. Foi excluída uma duplicidade de caso confirmado de Santa Rosa de Lima e dois óbitos tiveram endereço alterado de Aracaju para Nossa Senhora do Socorro.

Seis mortes são de pacientes da capital sergipana: três mulheres,72 e 88 anos, ambas com diabetes e hipertensão, e de 39, sem comorbidades; e três homens, de 73 anos, com diabetes e doença renal crônica, 62, com neoplasia, e 77, sem comorbidades.

Em outras cidades: homem, 68 anos, com hipertensão e diabetes, residente de Areia Branca; mulher, 78 anos, de Cristinápolis, com hipertensão e diabetes; mulher, 71, de Estância, com doença cardiovascular crônica e diabetes; mulher, 46 anos, de Tomar do Geru, sem comorbidades; homem, 55, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidades; mulher, 56, de Riachão do Dantas, com hipertensão; homem, 61, residente de Pinhão, com hipertensão e diabetes; homem, 68, de Frei Paulo, sem comorbidades; mulher, 53, de Gararu, com hipertensão e diabetes; e homem, 34 anos, de Cedro de São João, com hipertensão e transtorno psiquiátrico.

Em Tobias Barreto, três mortes: homem, 77, com doença cardiovascular e diabetes; mulher, 61 anos, com hipertensão e obesidade; e homem, 61 anos, com diabetes e doença cardiovascular. De Propriá, dois homens: 50 anos, sem comorbidades; e 52, com hipertensão.

São 24.468 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 72.375 exames e 32.236 foram negativados. Estão internados 767 pacientes, sendo 294 em leitos de UTI (158 na rede pública, sendo 156 adultas e 2 pediátricas; e 136 na rede privada, sendo 131 adultas e 5 pediátricas) e 473 em leitos clínicos (277 na rede pública e 196 na rede privada). São investigados mais 17 óbitos. Ainda aguardam resultado 3.676 exames coletados.

GOVERNADOR BELIVALDO TESTOU POSITIVO PARA COVID-19

O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), recebeu diagnóstico para a covid-19 nesta quarta-feira, 15. A informação foi confirmada pela Superintendência de Comunicação Social do Governo do Estado. De acordo com a superintendência, o chefe do Executivo de Sergipe está assintomático e permanece em isolamento em seu apartamento, no bairro Jardins.

Belivaldo não sabe informar como foi contaminado pelo novo coronavírus, mas acredita que isso pode ter ocorrido nos contatos que teve com diversas pessoas durante agenda no interior do Estado. A quarentena, segundo o governo estadual, não vai impedir que o governador continue trabalhando, já que poderá fazer videoconferência com os secretários, caso seja necessário.

Fonte: Governo de Sergipe