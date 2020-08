Seguindo as orientações de planejamento durante a pandemia do coronavírus, estipuladas pelo Governo de Alagoas, o shopping de Arapiraca deverá reabrir suas portas na segunda quinzena de agosto.

A gerente de Marketing do Arapiraca Garden Shopping, Fernanda Cabral, avaliou que está otimista com a proximidade da retomada das atividades do shopping. De acordo com Fernanda Cabral os indicadores de contaminação do coronavírus em Arapiraca estão em declínio e isso pode habilitar o município a avançar nas fases do Plano de Distanciamento Social do governo do estado.

“Estamos pronto para a reabertura. Seguimos fielmente todo o protocolo sanitário exigido para a retomada das atividades, respeitando todas as exigências dos decretos estadual e municipal”, relatou Fernanda para o site Sete Segundos.

Fernanda Cabral afirmou aiinda que as adequações do protocolo envolvem desde a capacitação de todo o time de manutenção e limpeza para uma nova rotina de higienização e sanitização dos espaços comum , bem como o controle de acesso ao shopping, com aferição de temperatura de todos que frequentarem o local.

“Além disso há sinalização no piso para o distanciamento social correto e espaçamento entre as mesas da praça de alimentação e dispensers de álcool em gel são outros exemplos de preparativos já disponíveis ao nosso público”, elencou a gerente de marketing.

Fernanda Cabral afirmou ainda que o Arapiraca Garden Shopping segue todas as orientações da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) e às adequações necessárias nesse retorno das atividades também são adotadas em cada loja.

“Inclusive foi preparada uma cartilha orientativa para todos e foi realizada diversas reuniões para sanar dúvidas. Estamos todos preparados para proporcionar uma ambiente seguro para todos, funcionários e clientes’, finalizou.

Crise

Apesar da crise financeira provada pela pandemia e que afetou centenas de empresas em Alagoas, provocado demissões e até falência, o Arapiraca Garden Shopping conseguiu manter os 30 colaboradores que fazem parte do quadro direto da administração.

Para superar esse momento com menos impacto possível, Fernanda Cabral afirmou que a administração adotou o modelo de redução de jornada de trabalho e desta forma evitou as demissões.

A gerente de marketing do Arapiraca Garden Shopping afirmou aproveitou a entrevista para desmentir boatos de que lojas âncora do shopping iriam fechar. “Isso é fake news”, afirmou.

A boa notícia é que apesar do difícil cenário econômico. o público vai poder conferir duas novidades quando o shopping reabrir : uma nova loja de venda de aparelhos de celular e o serviço do Centro de Integração Empresa-Escola ( CIEE).

Com informações do Sete Segundos