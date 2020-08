Detran alerta: Candidatos devem reagendar exames práticos até o dia 7 de agosto

Procedimento é feito no site do órgão e é destinado aos candidatos que tiveram o serviço interrompido em Maceió

Os exames práticos de direção veicular retornaram nesta segunda-feira (03), e o Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran/AL) alerta que os candidatos que tinham o serviço agendado para Maceió entre os dias 19 de março e 31 de maio, devem reagendar o exame pelo site do órgão (detran.al.gov.br).

As vagas disponibilizadas são exclusivas e prioritárias para aqueles candidatos que tiveram o serviço interrompido durante o período de pandemia do novo coronavírus. Por isso, caso o usuário não reagende o serviço até a data informada, irá entrar na lista geral do agendamento, que começa a partir de 10 de agosto, e disputará a vaga com todos os outros candidatos.

Até o dia 30 de julho, pouco mais de 1.300 das 1.600 vagas tinham sido preenchidas para categoria “A”. Na categoria “B”, quase 2.300 candidatos preencheram as 2.878 vagas. Moradores de Coruripe, Penedo e União dos Palmares que também tiveram o serviço interrompido foram liberados e podem reagendar o exame prático de direção veicular para Maceió.

Nesta segunda, primeiro dia do retorno, 299 candidatos realizaram os exames práticos para as categorias “A” e “B”. A taxa de aprovação na categoria “A” foi de quase 90%, e na “B”, 64%.

O Detran/AL ressalta que adotou todo o protocolo sanitário para a realização dos exames práticos. Os veículos estão proibidos de utilizar ar-condicionado e serão higienizados antes de cada exame. O capacete utilizado nas provas de categoria “A” deverá do próprio candidato e o uso de máscara de proteção é obrigatório para todos.

Fonte: Agência Alagoas