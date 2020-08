Saiba por que morar em apartamentos na Zona Sul de SP é uma boa opção

Procurar apartamentos na planta ou prontos é uma tarefa difícil, mas prazerosa. Escolher o lugar para morar por um bom tempo deve ser uma decisão criteriosa, sempre pensando na melhor qualidade de vida. Entre tantas opções, por que escolher os apartamentos na Zona Sul? Se você ainda não conhece a região, precisa conhecer!

Além da quantidade de quartos, espaço dos cômodos e estilo dos apartamentos à venda em sp, é necessário dar atenção à localização. Não adianta morar no mais bonito imóvel, se o entorno não agrada!

Conheça um pouco sobre a Zona Sul de SP

Cada lugar tem uma história e a Zona Sul não poderia ser diferente. Até 1935, essa região era conhecida como o município de Santo Amaro. Pela sua extensa área, o município foi sendo dividido em pequenas partes, formando a maior zona de São Paulo.

Pequenos apartamentos studio ou grandes apartamentos em São Paulo são encontrados na região. Alto da Boa Vista, Santo Amaro, Brooklin, Interlagos e outros tantos conhecidos bairros fazem parte da Zona Sul.

Se você está pesquisando apartamentos à venda, conheça as principais vantagens de morar nesta região:

Acesso a transportes

Grande parte das pessoas trabalham em uma região e moram em outra. O tempo no deslocamento gera estresse e menos tempo com a família. Morando na Zona Sul, você tem acesso a diversos transportes, contando com várias linhas.

O metrô é uma das maneiras mais fáceis e rápidas de se deslocar. A região também conta com linha de ônibus.

Outro fator positivo é que essa área de São Paulo é próxima das cidades do ABC paulista e demais municípios da região metropolitana, diminuindo o tempo no trânsito.

Educação

Para quem tem filhos, a educação é outro ponto importante na hora de escolher a melhor localização de apartamentos em SP. Nessa questão, a Zona Sul também não deixa a desejar, uma vez que conta com diversas escolas e faculdades.

Entre as instituições de ensino superior, podemos destacar a Universidade de Santo Amaro e Unip.

Saúde

Se você está procurando apartamentos à venda na Zona Sul, saiba que você irá morar perto de hospitais e atendimentos médicos. Isso é importante para garantir o conforto dos moradores, sendo algo que precisa ser analisado.

Muitos parques

Quem não gosta de conhecer diferentes parques, fazer um passeio ao ar livre e estar mais próximo da natureza? Uma das características dessa região é quantidade de parques: Parque Ibirapuera, Zoológico, Vila Lobos, entre outros!

Mais opções de lazer

Se você não curte parques, a região conta com diversas outras opções de lazer! Casas de show, restaurantes, museus e diversos outros programas podem ser feitos perto de casa.