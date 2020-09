Tico e Dr. Tadeu são oficializados como candidato a prefeito e vice de Penedo

A primeira convenção partidária destas eleições municipais de Penedo aconteceu nesta quinta-feira, 10 de setembro, na Câmara de Penedo.

Republicanos, Solidariedade, PSD e PSL realizaram sua convenção partidária durante todo este dia para a escolher os candidatos a prefeito, vice e vereador. Como adiantamos anteriormente, o nome de Dr. Tico foi aclamado pelos partidos para liderar a disputa pela Prefeitura de Penedo. Uma surpresa então ficou com o nome do vice, Dr. Luiz Tadeu, médico-cirurgião.

O evento também selecionou os candidatos a vereadores, dentre eles o atual vereador Derivan Thomaz que irá compor a coligação e concorrerá mais uma vez à cadeira legislativa. Quem esteve presente no evento foi o presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, Deputado Estadual Marcelo Vítor que ao usar a palavra ressaltou que Tico está completamente preparado para assumir o comando da Prefeitura de Penedo.

Neste domingo haverá a convenção partidária do PSDB, que apontará o nome de Nelsinho como candidato majoritário. Já na segunda-feira (14) será a vez do PP, onde o nome cotado para concorrer as eleições é o da ex-vereadora Ivana Toledo. Terça, 15 de setembro, será o MDB, onde apontará Ronaldo Lopes como candidato a prefeito de Penedo. Todos esses eventos estão marcados para acontecer na Câmara Municipal de Penedo.

O BoaTV transmitirá ao vivo pela internet, dois desses eventos. O do PSDB e o do MDB, domingo e terça-feira, respectivamente.