Com Marcius, PDT de Penedo tem desfiliação em massa

Todos os vereadores de mandato e suplentes deixaram o partido.

Sob a liderança de Marcius Beltrão, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) em Penedo enfrenta um significativo êxodo de vereadores de mandato e suplentes, marcando uma era de profundo enfraquecimento político.

O cenário político de Penedo sofreu uma considerável transformação com a recente alteração na liderança do PDT. Desde a assunção de Marcius Beltrão à frente do partido, ocorreu uma saída em massa de filiados. Este movimento evidencia um período de significativa redução de apoio e influência para o PDT na região.

Entre os políticos que anunciaram sua desfiliação, figuram os vereadores de mandato, como Messias da Filó (Presidente da Câmara), Dr. Epson, Júnior do Tó, e Marcelo Pereira. Somam-se a estes, suplentes de vereadores e pré-candidatos, como Fagner Matias, Macaxeira Enfermeiro, Edivaldo, Rogério dos Peixotos, Felipe Moura, Valdy Idalino, Eleneide Batista e Daniel Oliveira, todos declarando sua independência partidária. Esse êxodo coletivo reflete o impacto da liderança política do atual prefeito, Ronaldo Lopes, que tem mostrando grande habilidade em manter o seu grupo político coeso e caminha a passos largos para sua reeleição.

A saída de figuras chaves e a diminuição drástica do apoio popular ao PDT em Penedo sinalizam desafios significativos para Marcius Beltrão na sua busca pela prefeitura.

O desenvolvimento desta situação continua sendo um ponto chave para observar no panorama político de Penedo, podendo ter implicações importantes nas próximas eleições.