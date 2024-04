Professor Ronaldo Vicente confirma apoio a Ronaldo Lopes para eleições em Penedo

Um grande reforço para o grupo de Ronaldo Lopes acaba de ser confirmado. Trata-se do Professor Ronaldo Vicente, ex-vereador pelo PSDB e ex-secretário municipal de Educação, que se juntou ao grupo de Ronaldo Lopes, não como pré-candidato a vereador, mas como um valioso reforço para as próximas eleições municipais.

A adesão foi selada em uma reunião que também contou com a presença do vereador Valdinho Monteiro, onde os três discutiram estratégias para o progresso continuado de Penedo.

Com uma trajetória marcada por liderança, particularmente entre os profissionais da educação, Ronaldo Vicente exerce uma influência considerável dentro do meio político. Sua vasta experiência na administração pública e seu compromisso com as questões educacionais o posicionam como um aliado estratégico no time de Lopes, onde se espera que ele contribua significativamente tanto para a campanha quanto para o desenvolvimento das futuras políticas educacionais da cidade.