Black Friday: Procon Alagoas divulga lista de preços com mais de 190 produtos

Pesquisa respalda o consumidor em caso de falsas promoções e futuras reclamações

Em uma das semanas mais esperadas do mercado mundial, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor de Alagoas (Procon/AL) divulga uma lista com 192 produtos mais procurados para a Black Friday, que, este ano, acontecerá no próximo dia 27.

Foram pesquisados itens como, por exemplo, televisão, geladeira, smartphone e móveis. A iniciativa, realizada pelo setor de fiscalização do órgão, expõe os preços dos produtos que estavam sendo cobrados até o dia 11 de novembro.

Segundo o coordenador de fiscalização, João Lessa, a divulgação da lista é para assegurar ao consumidor um registro dos valores de determinados produtos para possíveis reclamações. “Além de auxiliar na busca por melhores preços, a nossa pesquisa tem como foco principal resguardar o consumidor da situação em que, após a compra, percebe que foi enganado, pois o valor cobrado estava mais caro do que dias ou meses atrás”, alerta o coordenador.

Para saber os preços e as lojas pesquisados, acesse a lista do Procon Alagoas disponível no site

“É muito importante que os consumidores estejam atentos para efetuar compras com segurança e não cair em fraudes. A nossa dica é para que se informem sobre a reputação das lojas que desejam comprar, guardem todos os registros das compras efetuadas e tenham atenção para possíveis propagandas enganosas e sites fraudulentos”, afirma Daniel Sampaio, diretor-presidente do instituto

Além disso, Sampaio recomenda que o consumidor avalie se realmente necessita daquele produto que ele deseja para evitar comprar por impulso, uma das principais causas de endividamento. Segundo o diretor-presidente, o Procon Alagoas está preparado para coibir as práticas irregulares nesse período e resguardar o direito do consumidor. Ele destaca que é essencial consumir conscientemente, para poder começar 2021 com as contas em dia.

Em casos de dúvida ou reclamação, os consumidores podem entrar em contato com a equipe do instituto por meio do número 151, por mensagens através do WhatsApp: 9 8876-8297 ou pelo site procon.al.gov.br.

Texto de Matheus Xavier