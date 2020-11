BoaTV transmitirá no Youtube debate com candidatos de Penedo, veja link

O Boa Informação, através do BoaTV, transmitirá ao vivo o debate do Sindspem com os candidatos: Dr. Tico, Nelsinho, Ivana Toledo, Ronaldo Lopes e Pastor Júnior.

O debate é promovido pelo SINDSPEM e terá transmissão pelo facebook oficial do sindicato. Já no Youtube o evento político será transmitido pelo canal oficial do BoaTV, que devido à impossibilidade técnica do canal do Youtube do sindicato dos servidores, não será possível pela página oficial do mesmo.

Confira abaixo o link para transmissão que será nesta quinta (5) a partir das 18h30 com reportagens, e às 19h incia o debate.

Além da internet, as rádios: Grande Rio FM e Francês FM também transmitirão o debate.