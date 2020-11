Polícia trabalha com hipóteses de afogamento ou homicídio de corpo encontrado na prainha em Penedo

Nas primeiras horas desta manhã de terça-feira, 24 de novembro, foi encontrado um corpo do sexo masculino na prainha de água doce, mais precisamente em frente ao Campo do Sinimbu, Orla de Penedo.

Policiais do 11º BPM foram acionados para essa ocorrência e visualizaram que o corpo encontrado não havia marcas de lesões, porém acionaram o IML para realizar todos os procedimentos que possam descobrir a causa morte.

A Polícia também não divulgou a identificação da vítima. Pessoas que possuem familiares ou amigos desaparecidos, com as características do corpo encontrado, devem se dirigir até o local ou então se encaminharem até o IML para que reconheça à vítima.