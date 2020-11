Programação do Circuito Penedo de Cinema segue em seu terceiro dia repleta de atividades

Oficina, bate-papos e, claro, várias exibições de filmes compõem o terceiro dia de programação do Circuito Penedo de Cinema

O terceiro dia de programação do Circuito Penedo de Cinema inicia-se hoje em formato presencial e remoto. De um lado, a oficina Construção do roteiro cinematográfico, a partir das 14h, segue acontecendo no Quilombo Tabuleiro dos Negros como parte do 10º Encontro de Cinema Alagoano.

De outro, em mesmo horário, a 7ª Mostra Velho Chico de Cinema Ambiental, cujos curtas concorrentes estão disponíveis na íntegra no site (www.circuitopenedodecinema. com.br) com votação aberta ao público, promove pela terceira vez o bate-papo on-line com os realizadores das obras.

O bate-papo é transmitido pelo canal do Circuito no YouTube e conta com os responsáveis pelos filmes: Onde Tem Índio, Tem Floresta (Fausto Junior); Mangue, Herança Natural (Thales Pereira); Riso das Matas (Priscila Jácomo, Melquior Brito); A Família Tradicional Brasileira – Katu (Rodrigo Sena); Arapucas (Danilo Kamenach); Castanhal (Marques Casara, Rodrigo Simões Chagas); (Des)matamento (Gunga Guerra); e Supremacia da Fumaça (Marcelo Mendes).

Às 16h, em mesmo formato, o 10º Festival do Cinema Universitário de Alagoas convoca, para o último debate, os realizadores dos curtas: Era Pra Ser O Nosso Road Movie (Carolina Timoteo, Lucas Menezes, Clécia Borges, Júlia da Costa); Diz Que É Verdade (Pedro Estrada, Claryssa Almeida); A Três Andares (Bruna Teixeira); Vida Dentro de um Melão (Helena Frade); A Barca (Nilton Rezende); e Reduto (Michel Santos).

Também como parte do Festival Universitário, o Cine São Francisco, localizado no Centro Histórico de Penedo, transmite, a partir das 19h, os curtas-metragens: Cão Maior (Filipi Alves); Paloma (Alex Reis); Correntes (Charles dos Santos); Traçados (Ruyeri Ribbeiro); Colapsar (direção coletiva); e Limbo (Anna Gabriela Alves).

Outra atividade totalmente on-line é a Conversa de Cinema, com o tema Cinema para todas as idades, que discute as questões do mundo audiovisual pela perspectiva infantojuvenil. O tema é abordado pelos atores Giulia Benite e Kevin Vechiatto, que participaram dos filmes recentes da Turma da Mônica: Laços, e acontece às 20h30 pelo YouTube, compondo o 10º Encontro de Cinema Alagoano

Encerrando a programação do dia, ainda no São Francisco, a partir das 21h, é dado início à exibição dos filmes participantes no 13º Festival do Cinema Brasileiro, já disponíveis no site do Circuito tanto para transmissão como para a votação do público. Hoje, o público local pode assistir presencialmente aos curtas: Os Últimos Românticos do Mundo (Henrique Arruda); Tempos de Caça (Diego Amorim); A Profundidade da Areia (Hugo Reis); Apneia (Carol Sakura, Walkir Fernandes); Trincheira (Paulo Silver).

Por Assessoria / Raphael von Sohsten