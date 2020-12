Equatorial Alagoas divulga entrega de novas geladeiras em Penedo

Ação faz parte do Programa E+ Geladeira Nova e visa contribuir com o consumo consciente

A Equatorial Energia Alagoas começou a substituir as geladeiras antigas e de alto consumo, por novas e mais econômicas. A troca começou na última quarta-feira (23), os primeiros contemplados foram os moradores dos municípios de Messias e Poço das Trincheiras e continua nesta terça-feira (29), para os municípios de Maribondo e Santana do Mundaú, que já irão começar o ano economizando energia utilizando uma geladeira nova e mais eficiente.

A substituição é totalmente gratuita e a empresa não cobra nenhum valor pela troca. Cada cliente é responsável pelo deslocamento da sua geladeira antiga para o local onde será feita a substituição e também para levar a nova até a sua residência. Este ano, devido a pandemia do novo coronavírus, a entrega foi realizada em novo formato, em drive thru, que permite que os clientes recebam o equipamento sem sair do seu meio de transporte.

Dona Simone da Conceição, filha e representante da contemplada Quitéria Josefa da Conceição, comemorou a conquista da geladeira nova no município de Messias. “Obrigada Equatorial por essa ação, pela troca de geladeira. Nós estávamos mesmo precisando de uma. Eu só tenho a agradecer”, conta ela.

No total 280 famílias puderam comemorar o novo eletrodoméstico nos municípios de Messias, Poço das Trincheiras, Maribondo e Santana do Mundaú. As geladeiras possuem o selo Procel – ‘categoria A’ e são mais econômicas, por isso contribuem com a diminuição das despesas de casa e asseguram melhor qualidade de vida para os clientes.

Em janeiro de 2021 ainda estão previstas as entregas de 770 geladeiras. As trocas serão realizadas nos municípios de Penedo, São José da Lage, São Miguel dos Campos, Paulo Jacinto, Maceió e Santana do Ipanema.

Para receber o eletrodoméstico, os clientes realizaram cadastro, amplamente anunciado, e participaram de sorteios realizados ainda no mês de dezembro, de acordo com os pré-requisitos do Programa.

“Estamos finalizando as ações de eficiência energética deste ano e esperamos que os contemplados façam bom uso do equipamento, já que a geladeira, é um dos eletrodomésticos mais utilizados da casa, e representa cerca de 30% do consumo total de uma residência. Além do cliente usufruir de uma geladeira nova e mais econômica, também é uma forma de preservar o meio ambiente com o consumo racional de energia elétrica”, finalizou a executiva de Relacionamento com o Cliente da Equatorial, Patricia Moraes.

E+ GELADEIRA NOVA – O projeto E+ Geladeira nova, faz parte do Programa de Eficiência Energética da Equatorial, chancelado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e tem como objetivo a troca de geladeiras ineficientes por equipamentos novos e econômicos.

Assessoria de Imprensa da Equatorial Energia Alagoas