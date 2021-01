Dória adia volta às aulas presenciais em São Paulo

O governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta sexta-feira (22) o adiamento da volta às aulas presenciais nas escolas da rede estadual de ensino. A retomada estava prevista para o dia 1ª de fevereiro. No entanto, o governo mudou a data para o dia 8 de fevereiro como uma das medidas de enfrentamento à covid-19.

Para a rede privada não há mudanças, de modo que as escolas particulares estão autorizadas a retomar as aulas presenciais ainda na primeira semana de fevereiro. Contudo, a reabertura das escolas ainda está condicionada à permissão das prefeituras. Na capital do estado, as escolas da rede municipal têm a liberação para reabrir a partir do dia 1º de fevereiro. Já as aulas presenciais devem ser retomadas no dia 15.

Governo suspende a obrigatoriedade da presença dos alunos

Com a alta no número de casos da covid-19 no estado, o governo anuncia uma série de medidas para diminuir a transmissão do coronavírus. Desse modo, a equipe de Dória a anunciou a regressão da capital paulista da fase amarela para a laranja no Plano São Paulo. A partir de segunda-feira (6), outras seis regiões passarão para a fase vermelha, de modo que somente os serviços essenciais terão permissão para abrir.

Além disso, o governo informou que está suspensa a obrigatoriedade da presença dos estudantes nas salas de aula enquanto o estado estiver nas fases laranja ou vermelha, que são as mais restritivas do Plano e indicam maior risco de contágio.

“Se a família não quiser mandar presencial na fase vermelha ou laranja, ela estará autorizada a permanecer no on-line. Mas a escola pode e deve abrir para receber os alunos que desejam [voltar ao ensino presencial]”, explica o secretário estadual da Educação, Rossieli Soares. Assim, os alunos só terão obrigatoriedade de participar das aulas presenciais quando o estado estiver na fase amarela.

