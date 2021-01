Ifal Penedo abre inscrições para 184 vagas nos cursos técnicos

O Instituto Federal de Alagoas (Ifal) abriu, nesta segunda-feira (11), as inscrições do Processo Seletivo 2021 para ingresso nos cursos técnicos ofertados pelo Campus Penedo. Ao todo, são 184 vagas, sendo 144 nos cursos de Meio Ambiente e Química na modalidade integrado, para quem deseja estudar o ensino médio regular e, em paralelo, ter a formação profissional escolhida. As outras 40 vagas são para o curso de Química na modalidade subsequente, destinadas a quem tiver o ensino médio concluído até a data da matrícula.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 12 de fevereiro no site exame.ifal.edu.br. Na mesma página, as pessoas interessadas devem conferir os editais referentes ao certame: Edital Nº 21/2020 – Cursos Integrados e Edital Nº 22/2020 (Retificado) – Cursos Subsequentes. Ambos detalham todas as regras do processo que, este ano, traz mudanças em relação ao método de seleção, documentação exigida e reserva de vagas (cotas).

Além de aumentar o percentual das cotas reservadas a candidatos de escola pública para 60%, o Ifal decidiu pela adoção de formas de ingresso distintas dos anos anteriores. Para garantir as medidas de segurança e prevenção à Covid-19, não haverá aplicação de provas presenciais.

Os candidatos aos cursos da modalidade integrado (Meio Ambiente e Química) serão selecionados mediante análise do histórico escolar, considerando as notas do 6º ao 8º ano nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Para os candidatos ao curso subsequente (Química), serão consideradas as notas do 1º e 2º ano do ensino médio nas disciplinas mencionadas.

Em razão do novo método de seleção, será necessário anexar, já no momento da inscrição, as cópias digitalizadas do CPF e do Histórico Escolar (frente e verso, se for o caso) ou Declaração Escolar, contendo o nome completo do candidato, o carimbo e a assinatura do responsável pela escola. Nos anexos dos editais, é possível encontrar o modelo da Declaração Escolar exigida pelo certame, em caso da impossibilidade de apresentar o Histórico.

Como se inscrever

A página de inscrição no processo seletivo foi reformulada. Desse modo, mesmo quem já possui cadastro no sistema antigo, terá que fazer um novo cadastro. No canal do Ifal no YouTube, há um vídeo tutorial publicado explicando o passo a passo. O mesmo vídeo encontra-se publicado nas redes sociais do Campus Penedo: Instagram (@ifalpenedo), Facebook (/ifalpenedo) e YouTube (IFAL Campus Penedo).

No cadastro, o candidato deverá informar obrigatoriamente seu número de CPF, não sendo aceito, em hipótese alguma, outro CPF que não seja o do candidato. Também são dados obrigatórios o nome completo, data de nascimento, endereço e e-mail. No caso de candidatos menores de idade, eles deverão fornecer, além de seus próprios dados, os dados do responsável legal.

Os organizadores do certame pedem atenção para o preenchimento correto do e-mail, pois as informações referentes ao processo seletivo serão fornecidas por esse meio de comunicação. A recomendação também é estar atento ao preenchimento correto da data de nascimento, já que, de acordo com o edital, ela será utilizada como critério de desempate.

Cada candidato poderá ter apenas uma inscrição por seleção. Para as inscrições por cota, o candidato deve concorrer apenas por uma cota. Em caso de erro ou desistência, será possível cancelar a inscrição, mas o novo site deixará registrado todas as inscrições feitas pelo usuário, inclusive as canceladas.

Assessoria