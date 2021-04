Caixa bate marca de 10 pagamentos do Auxílio para informais

A Caixa Econômica Federal bate nesta terça-feira (27) a marca de 10 pagamentos do novo Auxílio Emergencial para informais. De acordo com o calendário oficial de pagamentos do programa, agora é a vez dos trabalhadores que nasceram no mês de outubro.

Como se sabe, os pagamentos do Auxílio Emergencial estão acontecendo de forma escalonada com base no mês de aniversário de cada beneficiário. Os informais que nasceram no mês de janeiro, por exemplo, receberam o dinheiro da primeira parcela ainda no último dia 6 de abril.

Esse calendário foi passando e os beneficiários que nasceram nos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro também receberam as suas quantias. Logo depois desse pagamento de outubro, o Governo ainda fará mais dois pagamentos nessa primeira parte: os de novembro e dezembro.

Isso quer dizer portanto que o Governo está próximo de acabar os pagamentos do Auxílio nessa primeira parcela. Isso não quer dizer, no entanto, que essas pessoas podem sacar o dinheiro do benefício. É que de acordo com as regras do programa, o calendário de saques ainda não começou.

Seja como for, isso não vai demorar muito para acontecer. De acordo com a própria Caixa Econômica Federal, os informais poderão sacar o dinheiro a partir da próxima sexta-feira (3). No entanto, eles também terão que seguir o calendário que tem como base os meses de nascimento dos beneficiários.

Casos específicos

Apesar de o Governo estar em vias de terminar os pagamentos desta primeira parcela, algumas pessoas ainda estão com o benefício em processamento. Esses usuários ainda estão esperando por um resultado e muitos deles manifestam preocupação com o recebimento ou não do benefício.

A Caixa diz que esses usuários podem ficar tranquilos quanto a isso. Acontece que se eles conseguirem a aprovação, eles irão receber as quatro parcelas do programa, assim como todos os outros. A única diferença, no entanto, é que esse dinheiro vai demorar um pouco mais para chegar.

Além disso, as pessoas que terão a negativa no Auxílio irão poder contestar. E de acordo com as regras do banco, eles terão 10 dias para fazer isso, contando sempre da data que o Dataprev der o resultado. Isso vai valer desde que o caso do usuário seja passível de contestação.

Pagamentos do Auxílio

Outro grupo que também está recebendo a primeira parcela do Auxílio Emergencial é o grupo dos beneficiários do Bolsa Família. Essas pessoas seguem uma lógica própria de pagamento, mas coincidentemente, o fim desses pagamentos da primeira parcela também acaba no final deste mês de abril, assim como os informais.

No entanto, ao contrário dos informais, esses usuários do Bolsa Família podem retirar o dinheiro assim que o Governo libera o montante. Então, na prática, eles não precisam seguir um calendário de saques. Isso porque eles recebem na data inicial de pagamento.

De acordo com o próprio Governo Federal, esse Auxílio Emergencial vai pagar ao todo quatro parcelas. Os valores variam entre R$ 150 e R$ 375. Logo depois desses pagamentos, a ideia do Planalto é começar a pagar os valores de um novo projeto. Informações da imprensa dão conta de que esse novo projeto tende a ser uma reformulação do atual Bola Família.