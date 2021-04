Prefeitura de Salto Veloso – SC anuncia novo Processo seletivo

A Prefeitura Municipal de Salto Veloso – SC anuncia processo seletivo simplificado que tem por objetivo ocupar duas vagas no cargo de Agente Municipal de Defesa Civil, função que exige nível médio completo, CNH e curso de condutor de veículo de emergência. O salário oferecido será no valor de R$ 1.653,43, mais 30% de periculosidade e adicional de horas noturnas.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 19 de maio de 2021, mediante envio da documentação especificada no edital, ao seguinte endereço de e-mail: [email protected], ou presencialmente, na sede da Prefeitura, localizado na Travessa das Flores, nº 58, Centro. O valor da inscrição está fixado em R$ 70,00.

PROVAS

O process seletivo contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); prova prática; mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 22 de maio de 2021. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 2021 (pag 1182 a 1192)