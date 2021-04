Secretaria de Saúde de Penedo leva testes rápidos de Covid para comerciários e lojistas

Flexibilização do funcionamento do comércio é monitorado para controle da pandemia

Decom PMP

A mais recente portaria do Plano de Distanciamento Social Controlado para enfrentamento da pandemia da Covid-19 em Alagoas retomou o funcionamento do comércio das cidades e ampliou o atendimento em bares e restaurantes.

As lojas já podem abrir as portas todos os dias da semana, das 8h as 18h, e também nos finais de semana, até as 14 horas.

Bares, restaurantes e empresas do ramo podem atender com 50% de sua capacidade, das 5h as 20 hs de segunda á sexta, e das 5h as 16h aos sábados e domingos.

A retomada gradual do funcionamento dos setores de comércio, serviços e entretenimento está sendo acompanhada pela Prefeitura de Penedo e o Comitê Municipal de Gerenciamento de Crise.

Nesta sexta-feira, 30, comerciários e lojistas estão sendo convidados para realizar o teste rápido para diagnóstico da Covid-19.

A assistência disponibilizada pela Secretaria Municipal de Saúde acontece na sede local do Sindicato do Comércio Varejista de Penedo (Sindilojas), ação que visa monitorar a disseminação do coronavírus, trabalho regular ofertado pela gestão Crescendo Com Seu Povo na Unidade de Referência em Síndromes Gripais, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e também por meio de busca ativa.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP