Atualidades: Entenda o fenômeno inverno nuclear

Fala-se muito sobre a devastação de um planeta em aquecimento, mas e se as coisas acontecerem de outra forma? Um novo estudo confirma o pior.

A Europa está mais quente do que nunca, a floresta amazônica está em chamas e o Ártico está derretendo – o planeta está esquentando, não há dúvida de que isso acontecerá. Mas por pior que os cientistas prevejam que as coisas podem ficar, ir na direção oposta não seria muito melhor.

Pesquisadores da Rutgers University e do National Center for Atmospheric Research usaram um modelo climático moderno para simular os efeitos climáticos de uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia – e as projeções decididamente não são bonitas.

Com a Guerra Fria esfriando, aqueles de nós que se lembram dos exercícios de pato e cobertura estão respirando com mais facilidade. (Agora, temos apenas que nos preocupar com os tiroteios em massa.) Mas durante os anos que se seguiram à detonação de seu primeiro dispositivo nuclear pela União Soviética em 1949, o medo de um ataque atômico na América do Norte cresceu.

Com o estado da política internacional atual um pouco, digamos, instável, e com o Tratado de Proibição de Armas Nucleares de 2017, aprovado pela ONU, ainda esperando a ratificação de mais 25 países antes de entrar em vigor, a gente começa a se preocupar.

E os resultados da Rutgers pesquisa não fazer muito para aliviar o medo.

O autor principal Joshua Coupe, um estudante de doutorado da Rutgers, e sua equipe calcularam que uma guerra total entre os EUA e a Rússia poderia enviar 150 milhões de toneladas de fuligem de incêndios para a atmosfera inferior e superior, onde poderia permanecer por meses a anos e bloquear a luz do sol. Rutgers observa que:

Grande parte da terra no hemisfério norte estaria abaixo de zero no verão.

A morte por fome ameaçaria quase todas as 7,7 bilhões de pessoas da Terra, diz o co-autor Alan Robock, da Rutgers University – New Brunswick.

Enquanto o novo modelo climático usava resolução mais alta e simulações aprimoradas em comparação com um modelo da NASA usado por uma equipe liderada por Robock 12 anos atrás. De acordo com Rutgers, o novo modelo “representa a Terra em muitos mais locais e inclui simulações do crescimento das partículas de fumaça e da destruição do ozônio pelo aquecimento da atmosfera. Mesmo assim, a resposta climática a uma guerra nuclear com o novo modelo foi quase idêntico ao do modelo da NASA. ”

“Isso significa que temos muito mais confiança na resposta climática a uma guerra nuclear em grande escala”, disse Coupe. “Realmente haveria um inverno nuclear com consequências catastróficas.”

“Como uma grande guerra nuclear pode explodir por acidente ou como resultado de hacking, falha de computador ou um líder mundial instável, a única ação segura que o mundo pode tomar é eliminar as armas nucleares”, acrescentou Robock.

O estudo foi publicado no Journal of Geophysical Research-Atmospheres.

