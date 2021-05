Auxílio Emergencial: CONFIRMADA antecipação de pagamentos da 2ª parcela

A Caixa Econômica Federal emitiu um comunicado anunciando que irá antecipar os pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial. O benefício será liberado para trabalhadores que não recebem o Bolsa Família, já para os beneficiários da bolsa, o calendário anterior não muda.

O início dos pagamentos será no dia 16 de maio seguindo a ordem já estabelecida em relação aos meses de nascimento dos beneficiários. Assim, o pagamento começará para os beneficiários nascidos em janeiro, porém, será antecipado para os nascidos nos demais meses.

Sendo assim, o encerramento dos pagamentos será no dia 30 de maio. Esta é a data em que os nascidos em dezembro receberão a segunda parcela. Anteriormente, os pagamentos estavam programados para encerrar no dia 16 de junho.

Além disso, a Caixa também anunciou que vai antecipar o calendário de liberação de saques e transferências da 2ª parcela do Auxílio Emergencial para os não-beneficiários do Bolsa Família. Assim, a liberação que antes estava prevista para acontecer entre 8 de junho e 8 de julho, agora irá acontecer entre os dias 31 de maio a 17 de junho.

Auxílio Emergencial já está liberado para nascidos em novembro

A Caixa Econômica Federal liberou o saque da primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021 para os trabalhadores nascidos em novembro nesta sexta-feira (14). O dinheiro também pode ser transferido para uma conta corrente sem custos para o cidadão ou movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem e nas redes Lotéricas do país.

O Auxílio Emergencial foi criado em abril de 2020 pelo Governo Federal, a fim de atender famílias vulneráveis afetadas pela pandemia. Foram oferecidas, inicialmente, cinco parcelas de R$600 ou R$1,2 mil para mães solteiras chefes de família. Em seguida, o recurso foi estendido até 31 de dezembro, com mais quatro parcelas de R$300 ou R$600.

Já a nova rodada do benefício oferece parcelas de R$150 a R$375, a depender do perfil das pessoas contempladas. Sendo assim, famílias compostas por apenas uma pessoa receberão R$150, mães solteiras provedoras da família receberão R$375 e as demais famílias receberão R$250.

O Auxílio Emergencial será pago às famílias que possuam renda mensal igual ou inferior a até três salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja interior a meio salário mínimo. Ademais, o beneficiário precisa estar com o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) em dia para ter direito a nova rodada do benefício.

Trabalhadores informais e inscritos no CadÚnico que não receberam o Auxílio Emergencial em 2020 não serão elegíveis para receber o benefício em 2021, pois não há nova fase de inscrições. Para os beneficiários do Bolsa Família, continua valendo a regra do valor mais vantajoso, seja pela parcela paga no programa social ou a do Auxílio Emergencial.

Apenas um membro de cada família poderá receber o auxílio nessa nova rodada de 2021, diferente da rodada do ano anterior, em que até duas pessoas da mesma família podiam receber. E em caso de irregularidades ou inconstâncias nos dados, o Governo Federal poderá cancelar o recebimento do Auxílio Emergencial.