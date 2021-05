Concurso TJ GO 2021: Edital será unificado com 101 vagas! Confira!

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás tem expectativa de abrir um novo edital de concurso público (Concurso TJ-GO 2021) para cargos da área de apoio. O novo certame tem objetivo realizar um cadastro unificado de servidores, que serão lotados conforme necessidade do órgão. Ou seja, a ideia não é fazer um concurso separado por regiões.

A proposta está expressa na Resolução nº 148, de 12 de maio de 2021, que foi apresentada pelo presidente do tribunal, desembargador Carlos Alberto França, na sessão do Órgão Especial do dia 12 de maio, e aprovada pelo colegiado. O Tribunal entende que a unificação será benéfica ao órgão.

“A realidade do teletrabalho alterou bastante a questão, uma vez que a atuação antes dependia da presença física dos servidores na comarca. Além disso, sem a separação regional, é possível lotar servidores conforme forem apuradas demandas nas comarcas”, afirmou.

Durante explanação do tema, o presidente do Poder Judiciário goiano destacou que a unificação das vagas será mais benéfica aos trabalhos da Justiça Estadual.

O presidente do órgão, desembargador Carlos França, autorizou a abertura de um novo certame para um preenchimento de nada menos que 101 vagas para área de apoio. O edital contará com vagas para o cargo de Analista Judiciário, que tem requisito de nível superior. Anteriormente eram 99 previstas, mas as exonerações fizeram o órgão aumentar a estimativa de vagas para o concurso.

“O presidente Carlos França, levando em consideração a premente necessidade da contratação de servidores para a reposição da força de trabalho, propiciando ao Poder Judiciário prestar um bom serviço à sociedade goiana, autorizou, em caráter de urgência, a deflagração do processo de abertura de concurso para o preenchimento de 99 vagas”, confirmou o Tribunal de Justiça.

É importante destacar que o concurso do Tribunal de Justiça de Goiás servirá para preencher os cargos que estão vagos, decorrente de aposentadorias e exonerações. Além das 101 vagas imediatas, será formado um cadastro reserva para preenchimento de vacâncias que surgirem durante o prazo de validade da seleção.

Em fevereiro, o presidente do órgão, desembargador Carlos Alberto França, já havia confirmado a intenção em abrir o novo edital de concurso para que confirmou estudos para realização de um novo certame para cargos vagos para analista judiciário, de nível superior. Na ocasião, o desembargador emitiu um despacho orientando o diretor-geral do Tribunal, Rodrigo Leandro da Silva, para que se adotasse providências para abertura do novo concurso. O prazo final para levantamento da necessidade foi de 15 dias.

O presidente do TJ-GO reforçou o que já havia dito no dia que assumiu o Poder Judiciário, em 1º de fevereiro. Na ocasião, ele citou que além dos concursos para juízes, outros certames para demais cargos também seriam prioridades a fim de oferecer provimento da titularidade dos cartórios extrajudiciais vagos.

“Providências visando aprimorar e agilizar a prestação jurisdicional, a continuidade no investimento em tecnologia de ponta, zelo com as práticas que podem refletir positivamente na sustentabilidade ambiental e na defesa dos direitos humanos, aprimoramento e valorização de magistrados e servidores serão os principais eixos da gestão”, disse.

O concurso TJ GO

O Tribunal de Justiça de Goiás conta com 195 cargos vagos na área de apoio, de acordo com dados do mês de março de 2021. Do quantitativo total, 177 são de analistas judiciários, distribuídas da seguinte maneira:

Analista judiciário na área de apoio judiciário e administrativo: 50 cargos vagos;

Analista judiciário na área especializada: 20 cargos vagos;

Analista judiciário na área judiciária: 50 cargos vagos; e

Analista judiciário na especialidade oficial de justiça avaliador: 57 cargos vagos.

Ainda não foram confirmadas quais especialidades serão contempladas no novo edital, mas a expectativa é que sejam as mesmas que apresentam carência de servidores atualmente, conforme mostrado acima.

Último edital

O último edital do concurso TJ-GO para o cargo de Analista Judiciário foi divulgado em 2014. O certame já teve a sua validade expirada, ou seja, o órgão não poderá convocar mais aprovados para suprir a necessidade por novos servidores efetivos. As vagas do concurso foram distribuídas pelas 13 regiões judiciárias do estado.

O edital foi divulgado para preenchimento de 474 vagas imediatas para o cargo de Analista Judiciário, com requisito de nível superior em diferentes áreas. Os salários devem chegar a R$3.879,91.

O edital contou com a organização da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A banca cobrou etapas de provas objetivas e discursivas.

Foram cobradas questões sobre Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa, Geo-História de Goiás), Conhecimentos Específicos e Legislação Complementar.

Somente para o cargo de Analista, na área especializada, foram cobradas questões de Noções de Direito Constitucional e de Direito Administrativo, no lugar de Legislação Complementar e de Conhecimentos Específicos.