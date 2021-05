História: Saiba o que foi a Revolução Meiji

A Revolução Meiji foi um período de renovação política, religiosa e social no Japão entre os anos de 1868 e 1900.

Período também conhecido como “renovação” transformou o Império do Japão em um estado-nação moderno, resultando no término do governo teocrático, ditatorial e feudal da chamada Era Xogunato Tokugawa.

A saber, através da Revolução Meiji, criou-se um governo democrático e com abertura econômica, por meio da abertura dos portos, antes fechados para o comércio externo. Assim como o surgimento da urbanização, após o fim do sistema feudal.

Em síntese, o processo de renovação tornou-se fundamental para o processo de ocidentalização do Japão e atualmente uma das maiores potências do mundo.

A Revolução Meiji poderá aparecer em provas de vestibulares e no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Por isso acompanhe o post e fique por dentro do assunto!

Contexto histórico da Revolução Meiji

Nos séculos XVII até XIX, o Japão acabou comandado pelos Xoguns ou Bafukus, líderes políticos e militares com status de senhores feudais, que possuíam poderes ao lado dos aristocratas, conhecidos como Damaios.

Além disso, os Samurais que eram guerreiros profissionais, possuíam muito prestígio e respeito, tornando-se uma elite militar que durou por ao menos 700 anos.

No começo do século XVII até meados do XIX, o Japão era governado pelos xoguns da família Tokugawa. O denominado “Período Tokugawa” ou “Período Edo” durou entre 1603 e 1868. A saber, a cidade de Edo, atualmente é a capital japonesa, Tóquio.

No entanto, o fim dos xoguns da Era Tokugawa ocorreu devido a uma guerra civil interna, período conhecido como Bakumatsu, da qual podemos citar a Guerra Boshin, contra o grupo Meiji ishin, que buscava modernizar o Japão e lutava contra o xogunato japonês.

Desse modo, o grupo revolucionário de Meiji Ishin, comandado por Shintaro Nakaoka, Ryouma Sakamoto e Toshimichi Okubo, não aceitavam a forma centralizada do governo dos xoguns e por isso queriam renovações políticas no Japão.

A Guerra civil acaba com a vitória dos revolucionários Meiji, acabando com a Era do xogunato e começando a Era Meiji. Esta última considerada como a era do progresso japonês e de unificação do país.

Já na segunda metade do século XIX, os EUA pressionam o Japão, que acabou aceitando sua inclusão no comércio exterior.

Através das ordens do então presidente americano, Millard Fillmore, Perry avança no porto de Edo, exigindo que o Japão abra seus portos ao comércio dos Estados Unidos.

Dessa maneira, em março de 1854, assinou-se um Tratado entre as duas nações que estabelecia a abertura dos portos japoneses de Shimoda e Hakodate.

Império Japonês

O Império do Japão começou em 1868 e chegou ao fim após a Segunda Guerra Mundial, em 1945.

O período pode ser dividido em três Eras, são elas:

Meiji (1868 – 1912)

Taisho (1912 – 1926)

Showa (1926 – 1989)