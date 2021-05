Pagamentos do Auxílio Emergencial 2021: Confira os calendários das parcelas 2 e 3

2ª e 3ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 para beneficiários inscritos no CadÚnico e Bolsa Família

O governo antecipou o pagamento da segunda parcela do Auxílio emergencial 2021. Sendo assim, os beneficiários cadastrados do CadÚnico recebem essa parcela com antecedência ao que foi divulgado no primeiro calendário. Sendo assim, uma parte dos cadastrados já receberam, ao passo que outros beneficiários estão em vias de receber esse pagamento.

Hoje recebem os nascidos no mês de maio

Os nascidos neste mês de maio recebem hoje, dia 21, o valor correspondente à segunda parcela. Conforme atualização da antecipação de pagamentos.

Se atualize por sites oficiais do governo

Veja o calendário atualizado referente a segunda parcela do auxílio, bem como, verifique o calendário referente a terceira parcela. Todavia, se atente para possíveis alterações feitas pelo governo.

Sempre se atualize por meio de sites oficiais, como a conta Gov.br e o site da Caixa Econômica Federal, que é o banco agente pagador de benefícios do governo.

Segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021

Confira o calendário da segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021:

Mês de nascimento do beneficiário Data de depósito para usabilidade online Data para saque do valor espécie Janeiro 16/05 31/05 Fevereiro 18/05 01/06 Março 19/05 02/06 Abril 20/05 04/06 Maio 21/05 08/06 Junho 22/05 09/06 Julho 23/05 10/06 Agosto 25/05 11/06 Setembro 26/05 14/06 Outubro 27/05 15/06 Novembro 28/05 16/06 Dezembro 30/05 17/06

Confira o calendário da 3ª parcela do auxílio emergencial 2021

Mês de nascimento do beneficiário Data de depósito para usabilidade online Data para saque do valor espécie Janeiro 20/06 13/07 Fevereiro 23/06 15/07 Março 25/06 16/07 Abril 27/06 20/07 Maio 30/06 22/07 Junho 04/07 27/07 Julho 06/07 29/07 Agosto 09/07 30/07 Setembro 11/07 04/08 Outubro 14/07 06/08 Novembro 18/07 10/08 Dezembro 21/07 12/08

Calendário de pagamentos para os beneficiários do Programa Bolsa Família

Lembrando que não houve alteração para os beneficiários do Programa do Bolsa Família. Confira abaixo os calendários referentes aos pagamentos da 2ª e 3ª parcelas do Auxílio Emergencial 2021 para esse grupo. Veja calendário de pagamentos da 2ª parcela para os beneficiários do Bolsa Família:

Calendário de pagamentos da 2ª parcela para os beneficiários do Bolsa Família

Número final do NIS Datas de pagamento NIS 1 18 de maio de 2021 NIS 2 19 de maio de 2021 NIS 3 20 de maio de 2021 NIS 4 21 de maio de 2021 NIS 5 24 de maio de 2021 NIS 6 25 de maio de 2021 NIS 7 26 de maio de 2021 NIS 8 27 de maio de 2021 NIS 9 28 de maio de 2021 NIS 0 31 de maio de 2021

Calendário Auxílio Emergencial 2021 referente a 3ª parcela para beneficiários do Bolsa Família