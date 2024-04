Machine Gun Kelly de volta com Megan Fox na festa de 34º aniversário

Todo mundo pensou Metralhadora Kelly dar Megan Raposa terminaram como um casal – mas os dois estavam apenas saindo para comemorar seu aniversário de 34 anos … e MGK postou as evidências.

Kelly vomitou carrossel de fotos Quarta-feira em seu IG – que capturou vários momentos de sua festa de aniversário no início desta semana, que parecia uma festa repleta de estrelas com nomes como Post Malone , Tiffany Haddish , Evan Ross , Mod Sol , Rosa âmbar e outros.

Mais importante, porém, foi o fato de que sua ex-noiva, Megan, também estava na mistura… e ela e MGK pareciam muito felizes, apesar do fato de as coisas terem mudado. parece rochoso para eles.

Megan revelou recentemente que seu o noivado foi cancelado – mas ela deixou a porta aberta para os dois… dizendo no ‘CHD’ que eles seriam para sempre almas gêmeas e conectados. Na mesma entrevista, Megan confirmou que ela e MGK não estavam prontos para subir ao altar.

Francamente, não está claro como estão as coisas entre eles oficialmente – mas, aparentemente, eles ainda são amigáveis… e MF é legal o suficiente com ele para ajudá-lo a marcar o grande 3-4.

A última grande ocasião em que os vimos juntos foi no Super Bowl… onde Meg e MGK estavam saindo em Vegas pós-jogo com Taylor Swift dar Travis Kelce. Nenhum PDA entre eles na época – e o mesmo para a festa de aniversário – mas eles também não eram frios um com o outro.