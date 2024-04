A condenação de Harvey Weinstein por estupro em Nova York foi anulada e teve julgamento injusto

HarveyWeinstein A condenação de Trump por violação em Nova Iorque acaba de ser anulada no tribunal de recurso – e um novo julgamento foi ordenado… embora ainda não se saiba se ele será processado novamente.

A decisão de 4-3 foi tomada na quinta-feira… com a maioria dos juízes concordando que os direitos constitucionais do desgraçado produtor de cinema foram violados em 2020, quando este caso foi julgado pela primeira vez. Segundo eles, os promotores permitiram que outras mulheres testemunhassem e que não eram relevantes para as acusações que ele enfrentava.