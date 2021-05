Pague Veloz oferece oportunidades em todo o país

A Pague Veloz, fintech que acelera o fluxo financeiro, contribuindo para uma melhor gestão do dinheiro e do tempo, está oferecendo oportunidades para profissionais em todo o Brasil. As contratações visam atender a uma demanda da empresa e vão de encontro com o propósito da empresa de expandir sua atuação e seu negócio.

Nesse sentido, há chances para as áreas de Atendimento, Comercial, Gente e Cultura, Operações e, claro, Tecnologia. Dentre as posições disponíveis, destacam-se os cargos de Executivo(a) de Vendas, Assistente Administrativo de Gente e Cultura (PCD), Assistente Administrativo (PCD), Recepcionista (PCD), Coordenador de Prevenção a Fraude, Desenvolvedor(a) Backend Pleno, Desenvolvedor(a) Frontend Pleno, Desenvolvedor(a) Fullstack Pleno, Técnico em Informática, entre outros. Ainda na área administrativa, a empresa busca jovens talentos para a função de menor aprendiz, garantindo, ainda mais, uma equipe forte, diversa e sem medo de desafios.

As chances disponíveis atualmente são para as cidades de Curitiba (PR), Barretos (SP), Lages (SC), Catanduva (SP), Criciúma (SC), Guarulhos (SP), Maringá (PR), Londrina (PR), Ponta Grossa (PR) e Guarapuava (PR). Há, ainda, oportunidades para trabalho remoto, o que permite a candidatura de profissionais de todo o país, sem restrição de cidade ou região.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a alguns benefícios, como:

Assistência Médica;

Assistência Odontológica;

Seguro de Vida;

Incentivo Educação;

Day Off; e

Plano de desenvolvimento interno.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas devem acessar a página da empresa no site https://jobs.kenoby.com/pagueveloz e cadastrar seu currículo. Não foram informadas as etapas do processo seletivo, que pode variar conforme a posição.

Os interessados em fazer parte da equipe da empresa que não encontraram uma vaga de acordo com o seu perfil profissional, podem cadastrar o currículo no banco de talentos.

Fique ligado nas novidades do mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos.