Eric B. e Rakim aplaudem induções inclusivas no Hall da Fama do R&R, apesar do desprezo

Érico B. & Prateleira estão muito felizes com os indicados ao Hall da Fama do Rock and Roll de 2024… apesar do fato de eles não terem sido incluídos pessoalmente.

A dupla pioneira de hip hop estava na votação para a posse deste ano, mas não conseguiu na votação final. Em vez de, Maria J. Blige, CherDave Matthews Band, Estrangeiro, Peter FraptonEscola e a turma, Ozzy Osbourne e A Tribe Called Quest entrarão no Hall.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

No entanto, as duas lendas querem que fique claro que não há ressentimentos de sua parte, pois estão parabenizando alegremente seus colegas que serão empossados.

Eric B e Rakim disseram ao TMZ Hip Hop … “Parabéns ao diversificado grupo de artistas introduzidos no Rock Hall este ano. Ver Tribe e Mary na lista além de Cher, Ozzy, Kool and the Gang e todos os outros ícones do show quão inclusiva a instituição se tornou.”

Embora Eric B. e Rakim ainda estejam de olho na honra em algum momento. Eles acrescentam… “Continue votando… nos juntaremos a você em breve!”

Eric B. & Rakim alcançaram a fama durante a era de ouro do rap nos anos 80 e 90, lançando 4 álbuns de sucesso – “Paid in Full”, “Follow the Leader”, “Let the Rhythm Hit ‘Em” e “Don não se preocupe com a técnica.”

A dupla foi incluída na lista de indicações ao lado de um grupo diversificado de artistas e, no que diz respeito aos artistas que não entraram neste ano, estão em excelente companhia – Mariah CareyO vício de Jane, Precipitação, Sinéad O’ConnorOásis e Lenny Kravitz todos terão que esperar por outra chance de participar da festa do Hall da Fama.