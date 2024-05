Oscar De La Hoya ‘definitivamente vai processar’ Canelo Alvarez por difamação após alegações explosivas

Oscar De La Hoya diz que a próxima luta de Canelo Alvarez depois de sábado será no tribunal.

De La Hoya, o chefe da Golden Boy Promotions – e ex-promotor de Alvarez – anunciou que planeja processar Alvarez após uma violenta coletiva de imprensa antes da próxima luta de Alvarez com Jaime Munguia em Las Vegas. Alvarez afirmou em várias ocasiões que De La Hoya “rouba” seus lutadores, e o ex-campeão de boxe planeja limpar seu nome no mundo jurídico.

“Definitivamente vou processar por difamação”, disse De La Hoya ESPN.

“Imagine o dano que isso pode causar à minha reputação. Imagine o que isso pode fazer com o meu negócio para os lutadores [who] vão acreditar nisso.”

Alvarez alegou durante a coletiva de imprensa de quarta-feira que De La Hoya o roubou e questionou se Gennaidy Golovkin foi pago ou não por uma revanche contra Alvarez.

De La Hoya disse à ESPN que Golovkin recebeu “tudo o que devia”.

“Vou me defender quando alguém falar mal de mim e foi isso que fiz”, disse De La Hoya sobre sua conversa com Alvarez. “Este foi o momento perfeito para deixá-lo saber como me sinto. Foi tão bom. Finalmente – eu estava apenas segurando minha língua por todos esses anos – e finalmente posso dizer a ele na cara dele, colocar um pouco de respeito em meu nome.

